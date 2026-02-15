Oruç tutarken bu belirtiler varsa dikkat! Gözünüz tehlike sinyali veriyor

KALICI GÖRME KAYBI OLUŞUR Diyabetin, gözün ağ tabakasında kanamalara ve sarı noktada ödem oluşumuna yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Erden, "Bu durumların zamanında fark edilmemesi halinde kalıcı görme kaybı yaşanabilir. Erken teşhis edilen vakalarda görme kaybını önlemek mümkündür. Ancak birçok hasta, gözde ciddi hasar oluşana kadar muayeneye gitmiyor. Bu da geri dönüşü olmayan sonuçlara neden oluyor" diye konuştu.

GÖZ KURULUĞUNA DİKKAT Sadece retina hastalıkları değil göz kuruluğu gibi problemlerin de ramazanda belirginleşebileceğini belirten Doç. Dr. Erden, şunlara dikkat çekti: "Vücudun uzun süre susuz kalması, gözyaşı kalitesini düşürerek, şiddetli göz kuruluğuna ve buna bağlı bulanık görmeye neden olabilir. Bu nedenle, özellikle ailesinde şeker hastalığı öyküsü olanlar, 40 yaş üstü bireyler ve yüksek miyopisi bulunanların ramazan öncesi kapsamlı bir göz taramasından geçmesi, oldukça önemlidir."



HER 10 YETİŞKİNDEN BİRİ DİYABETLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk kez bulaşıcı niteliğe sahip olmayan salgın bir hastalık olarak nitelendirilen diyabetin ulaştığı rakamlar korkunç. Diyabetli bireylerin sayısı hızla artarken, bu hastalığın göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de giderek büyüyor. Doç. Dr. Erden, rakamların hem Türkiye'de hem de dünyada endişe verici şekilde arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Diyabet, gözleri de vuruyor. Diyabetik retinopati ise 50 yaş altındaki kişilerde körlüğe bile yol açabiliyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, dünya genelinde 2025 itibarıyla 828 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor. Bu rakamın 2050 yılına kadar 1,3 milyara ulaşması bekleniyor. Her 10 yetişkinden biri diyabetli olmasına rağmen, bu kişilerin önemli bir kısmı hastalığının farkında değil veya yeterli tedavi alamıyor."