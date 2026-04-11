Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Parkinson’da erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzman kontrolünde fizik tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor

Parkinson’da erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzman kontrolünde fizik tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor

Beyindeki dopamin eksikliğiyle kendini gösteren ve ilerleyici bir süreç izleyen Parkinson hastalığına karşı uzmanlar, en güçlü savunmanın "İlaç + Fizik Tedavi" kombinasyonu olduğunu vurguluyor. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan uzmanlar, erken teşhis ve kişiye özel rehabilitasyon sayesinde hastaların uzun yıllar boyunca kimseye bağımlı kalmadan yaşamlarını sürdürebileceğine dikkat çekiyor.

AA Giriş Tarihi: 11.04.2026 16:56

Uzmanlar, Parkinson'un erken döneminde ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla hastalığın ilerlemesinin ciddi oranda yavaşlatıldığını belirtti. Uzm. Dr. Gözde Ünal, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Parkinson'un beyindeki hareketle ilgili bölgelerde özellikle dopamin denilen maddenin azalmasıyla ortaya çıkan ilerleyici nörolojik bir hastalık olduğunu anlattı. En sık belirtilerin özellikle istirahatte ortaya çıkan titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik ve yürümede bozulma şeklinde ortaya çıktığını dile getiren Ünal, en temel tedavinin ise dopamin eksikliğini yerine koyacak ilaç tedavisi olduğunu kaydetti. Hastanın düzenli sağlık kontrolünün önemine işaret eden Ünal, "Parkinson'da doğru ilaç kullanımı, egzersiz ve fizik tedaviyle çok ciddi faydalar sağlanabiliyor. Hastaların özellikle bağımsız şekilde hareket etmesi uzun yıllar devam edebiliyor bu şekilde. O yüzden bu adımlar çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Ünal, Parkinson tedavisindeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi: "Son dönemlerde çok güzel gelişmeler var ama onun dışında bir de beyin pili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu dediğimiz bir uygulama yapılmakta. Bu, uygun hastalara bir kurul tarafından değerlendirilerek yapılabilecek bir tedavidir. Bununla da çok yüz güldürücü sonuçlar elde edilmekte. Beyin cerrahi, nöroloji doktoru, psikolog ve psikiyatristin bulunduğu kurulda bir karar veriliyor. Hasta uygun görülürse beyinde belli özel alanlara yerleştirilen elektrotlar söz konusu. Bu şekilde tedavi ediliyor. Her Parkinson hastasına uygulanabilecek bir tedavi değil. Bu hastalar derin beyin stimülasyonu uygulandıktan sonra bazı ilaçlarını kullanmaya devam ediyor." Uzm. Dr. Ünal, Parkinson'un ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle hastaların ilk semptomlarını fark ettikleri anda nöroloji hekimine başvurmasının önemli olduğunu ifade etti. Parkinson hastalarında farklı semptomların da ortaya çıkabildiğini belirten Ünal, "Koku almada azalma, gece uyku davranışlarında bozukluk, kabızlık gibi semptomlar da hareket bozukluğu olmamasına rağmen var olan semptomlar. Tanı konulmada özellikle klinik önemli. Yani hastayı dinlemek ve muayene etmek temel unsur. Özellikle tanı için görüntüleme yöntemlerini de kullanabiliyoruz. Bazen de dopaminerjik nöronların görüntülenmesiyle ilgili ileri tetkikler gerekebiliyor." diye konuştu. Tedavi seçeneklerindeki en önemli adımın eksik dopamini yerine koyacak ilaçlar olduğunu vurgulayan Ünal, hastaların bu ilaçları düzenli şekilde kullandıklarında aktif ve bağımsız hayatlarını idame ettirebilecek duruma geldiklerini, fizik tedavi, egzersiz ve takiplere düzenli olarak gelmelerinin de hastalığın takibinde çok önemli adımlar olduğunu söyledi.