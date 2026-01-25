Pastaneden alınmış gibi: Tam ölçülü muffin tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı yaban mersini (ya da damla çikolata / kuru meyve)

ÜZERİ İÇİN (İSTEĞE BAĞLI CRUMBLE)

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın.

Süt ve yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.

En son meyve veya çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın.

Muffin kalıplarına ¾ dolacak şekilde paylaştırın.

Üzeri için crumble yapıp serpiştirin.

180°C'de 20–25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Unu fazla karıştırmayın (sert olur)

Fırın önceden ısıtılmış olmalı

İlk 10 dakika kapağı açmayın