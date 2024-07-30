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Popüler yemek ölüme sürükledi! 130 kişi birden...

Japonya'da bir restoranda yedikleri yılan balığından zehirlenen 130 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:59
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Popüler yemek ölüme sürükledi! 130 kişi birden...

Japonya'da yaz aylarının popüler yemeklerinden biri olan yılan balığı ölüme neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şehrindeki şubesinde yılan balığı yiyen 130 kişi ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu.

90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen "staphylococcus aureus" bakterisine rastlandığı kaydedildi.



RESTORAN YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ
Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz" dedi. Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti.

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