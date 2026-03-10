Ramazan sofralarına farklı bir tat! Isparta’nın meşhur yemekleri

BANAK MALZEMELER

■ 2 kg. kemikli but eti ■ 1 parça dana kaval kemiği ■ 10 su bardağı su ■ 1 tutam tuz ve karabiber ■ 3 adet pide

YAPILIŞI: Derin bir tencerede kaynamakta olan suya kanı ve sinirleri temizlenmiş but eti ve kırılmış kaval kemiği konulur. Kaynama sırasında suyun üzerine çıkan ve 'kef' adı verilen istenmeyen kısım, kaşık veya kevgir yardımıyla toplanıp atılır. Etler elle ayrılabilecek kıvama geldiğinde tencereden çıkartılarak parçalara ayrılır. Diğer tarafta en az 12 saat bekletilen pide, lokmalık parçalara kesilerek yayvan bir tabağa tek kat olarak dizilir. Yeterli miktarda suyla birlikte etler pidenin üzerine dökülüp dağıtılır.

DİRGİT MALZEMELER

■ 2 su bardağı aşurelik buğday ■ 1 çay bardağı kuru fasulye ■ 1 çay bardağı koçbaşı nohut ■ 1 lt. su

YAPILIŞI: Öncelikle tüm baklagilleri akşamdan veya 2 saat öncesinden ılık su ile ıslatınız. Ilık suda beklettiğimiz baklagillerin suyunu süzüp, kaynattığımız 1 litre su eşliğinde düdüklü tencereye alıyoruz, ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Pişen dirgite damak tadınıza göre tuzunu ilave edip, ezilmiş ceviz, limon ve arzu ettiğiniz baharatlar eşliğinde servise sunuyoruz.