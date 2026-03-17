Ramazan sofralarına özel: Yozgat’ın en lezzetli tarifleri

MALZEMELER ■ 1 kg. mısır unu ■ 2 yumurta ■ 1 kase un ■ 1 su bardağı ayçiçek yağı ■ 1 su bardağı yoğurt ■ 1 su bardağı su ■ 1 paket kabartma tozu ŞERBETİ İÇİN: ■ 2.5 su bardağı toz şeker ■ 2.5 su bardağı su YAPILIŞI: Yumurta, yağ, su, yoğurt ve kabartma tozu derin bir kaseye alınır. Mısır unu ve normal un eklenip yoğrulur. Cevizden büyük bezeler alınır, yuvarlanır ve yağlanmış tepsiye dizilir. Bezelerin her biri için el muhakkak ıslatılır. Aksi takdirde bezeler ele yapışır. Üstü kızarana kadar yani yaklaşır 30 dk. pişirilir. Tatlı sıcakken yine sıcak olan şerbet üzerine dökülür. Ağzı kapatılır ve şerbeti çekene kadar dinlendirilir.



GINNIÇ

MALZEMELER

■ 1 kg. un ■ 1 tavuk ■ Tuz ■ Sarımsak

YAPILIŞI: 1 kg. una soğutulmuş tavuk suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ilave edilerek hamur sert olacak şekilde yoğurulur. Hepsi büyükçe bir beze yapılır. Bu beze, oklava yardımıyla biraz da unlanarak yaklaşık 3 santim kalınlığında açılır. Ortadan kesilerek iki parça elde edilir. Yarım daire şeklindeki bu parçalar da iki parmak kalınlığında şerit şerit kesilir. Son olarak şerit halindeki hamur da erişteden daha kalın şekilde kesilir. Her bir parçaya iki parmakla bastırılır ki bu da hamurun yuvarlanmasını sağlar. Bir tencerede 4-5 kilo su, içine 1 yemek kaşığı tuz konularak kaynatılır. Daha sonra kaynayan bu suyun içerisine hamur atılır ve haşlanır. Pişince hamurun beyazlığı kalmayıncaya kadar süzülür. Bir tepsiye alınır ve üzerine didiklenmiş tavuk eti serpilir. Tavuk suyu derince bir kaseye alınır. Ayrıca dövülmüş sarımsak da bulundurulur. Servise sunulduğunda bir kaşık hamur alınır, tavuk suyundan ve isteğe göre sarımsak sosundan alınır.