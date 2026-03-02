Ramazan sofralarına yakışan geleneksel lezzet: Ayva tatlısı tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy ayva

1,5 su bardağı toz şeker

1 çubuk tarçın

4–5 adet karanfil

1 su bardağı su

Ayvaların çekirdekleri (renk vermesi için)

Üzeri için:

Kaymak veya ceviz içi

YAPILIŞI

Ayvaları ortadan ikiye bölün ve çekirdek yataklarını dikkatlice çıkarın. Çekirdekleri atmayın.

Ayvaların kabuklarını soyun ve kararmamaları için bekletmeden tencereye yerleştirin.

Ortalarındaki boşluklara toz şekeri paylaştırın.

Tencereye suyu ekleyin. Ayva çekirdeklerini, çubuk tarçın ve karanfili de ilave edin.

Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde yaklaşık 45-60 dakika pişirin. Ayvalar yumuşayıp rengi kızardığında ocaktan alın.

Şerbetini ara ara kaşıkla üzerine gezdirerek daha parlak ve canlı bir renk elde edebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Ayva çekirdekleri tatlıya doğal pembe rengini verir.

Çok yüksek ateşte pişirmek ayvaların dağılmasına neden olabilir.

Servis öncesi bir süre dinlendirmek lezzetini artırır.

Ilındıktan sonra üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!