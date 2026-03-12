Ramazan sofralarına yakışan lezzet: Sütlü kadayıf nasıl yapılır?

  • Facebook
Şerbetli tatlılara göre daha hafif bir alternatif arayanlar için sütlü kadayıf, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle öne çıkan tariflerden biri. Fırında kızaran çıtır kadayıfın sütle buluşmasıyla hazırlanan bu tatlı, özellikle iftar sonrası ağır tatlı tüketmek istemeyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen sütlü kadayıf, çay saatlerinde de sofralara farklı bir lezzet katıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 08:29
RAMAZAN SOFRALARINA YAKIŞAN LEZZET: SÜTLÜ KADAYIF NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

400 gram tel kadayıf

125 gram tereyağı

1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık

Sütlü şerbet için:

3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı veya Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Kadayıfı elinizle didikleyerek tel tel ayırın.

Eritilmiş tereyağını kadayıfa dökün ve iyice karıştırın.

Kadayıfın yarısını yağlanmış fırın tepsisine bastırarak yayın. Üzerine ceviz veya fındık serpin.

Kalan kadayıfı da üzerine yerleştirip bastırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika kızarana kadar pişirin.

Ayrı bir kapta süt, şeker ve vanilini karıştırın.

Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine sütlü karışımı gezdirin.

Tatlı sütü çekip yumuşayana kadar dinlendirin.

Dilimleyip üzerine Antep fıstığı serperek servis edin.

İpucu: Tatlıyı servis etmeden önce 1–2 saat dinlendirirseniz sütü daha iyi çeker ve kıvamı çok daha güzel olur.