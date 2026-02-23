Ramazan sofralarının yıldızı! Şerbetini tam çeken şekerpare

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyin, 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. (Şerbet soğuk olacak.)

Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta ve irmiği karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, oval şekil verin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çatal yardımıyla çizik atabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün. En az 2 saat dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI

Şerbet mutlaka soğuk, tatlı sıcak olmalı.

Hamuru fazla yoğurmayın, sertleşir.

Bir gece dinlenirse lezzeti katlanır.