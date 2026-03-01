Ramazan sofralarının yıldızı: Tam kıvamında trileçe tarifi

MALZEMELER

Kek için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü sos için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı krema

3 yemek kaşığı toz şeker

(Orijinaline daha yakın yapmak isterseniz 2 su bardağı inek sütü + 1 su bardağı keçi sütü kullanabilirsiniz.)

Üzeri için:

1 paket krem şanti (veya 200 ml sıvı krema)

1 su bardağı toz şeker (karamel için)

YAPILIŞI

Keki hazırlayın

Yumurta ve şekeri 5-6 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.

Spatula ile alttan üste nazikçe karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama dökün.

170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sütlü sos

Süt, krema ve şekeri karıştırın.

Fırından çıkan ilk sıcaklığı geçmiş (ılık) kekin üzerine kürdanla delikler açın.

Sosu yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde dökün.

En az 2-3 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.

Üst katman

Krem şantiyi çırpıp kekin üzerine yayın.

Ayrı bir tavada şekeri kısık ateşte eritin (karıştırmadan).

Karamel rengi alınca ocaktan alıp hafif ılınınca tatlının üzerine gezdirin.

Püf Noktaları

✔ Yumurta ve şekeri mutlaka uzun süre çırpın, kekin sünger gibi olması için önemli.

✔ Sosu dökerken kek mutlaka ılık olmalı.

✔ Bir gece dolapta dinlenirse lezzeti katlanır.