Ramazan’da ağız kokusu artıyorsa sebebi bu olabilir! Uzmanından kritik uyarılar

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı ile ilgili en çok şikayet edilen 3 sorun; ağız kokusu, diş eti kanaması ve diş hassasiyeti. Oysa bu problemlerin büyük kısmı kader değil, ihmalin sonucu. Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi (Dt.) Cansu Büşra Demirtürk, ramazan ayında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli bilgiler verdi. Dt. Demirtürk, "Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeni ve uzun süreli susuzluk, ağız içi dengede önemli değişikliklere yol açar. Gün boyu azalan tükürük akışı, hem dişleri hem diş etlerini hem de nefes tazeliğini doğrudan etkiler" dedi.