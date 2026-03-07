Ramazan’da kalp sağlığı için 5 altın kural! İlaç takibinden beslenme düzenine uzmanından önemli tavsiyeler...





HEKİM KONTROLÜNDE İLAÇ TAKİBİ

Kalp hastalarının ilaç saatlerini kendi başına değiştirmemesi gerektiğini de dile getiren Doç. Dr. Vatankulu, "İlaçlar sahur, iftar ve yatmadan önce olacak şekilde mutlaka doktor kontrolünde düzenlenmelidir. Özellikle stent sonrası kullanılan kan sulandırıcıların aksatılması hayati önem taşır. Tansiyon ilaçlarının dozu da iftar sonrası yükselme ya da gün içinde ani düşüşleri önleyecek şekilde hekim tarafından ayarlanmalıdır" dedi.





KALBİNİZİ ZORLAMAYIN

Sağlıklı ve dengeli tutulan orucun bazı olumlu etkileri olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Vatankulu, "Dengeli uygulanan oruçla kilo kontrolü sağlanabilir, insülin direnci azalabilir, kolesterol değerlerinde ve kan basıncında düzelme görülebilir. Bu etkiler ancak bilinçli ve sağlıklı bir beslenme düzeniyle mümkündür" ifadelerini kullandı. Ramazan ayında kalp hastalarının beslenme konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Vatankulu, "Aşırı tuzlu yiyecekler, kızartmalar, şerbetli tatlılar, yoğun hamur işleri ve gazlı içecekler hem tansiyonu yükseltebilir hem de kalbi zorlayabilir" diyerek uyardı.