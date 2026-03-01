Saatlerce ekrana bakanlar için hayati öneri: Bu hatayı yapmayın

Modern yaşamın bir parçası haline gelen ekran kullanımı, beraberinde dijital göz yorgunluğu ve uyku bozuklukları gibi sağlık sorunlarını getiriyor. Özellikle teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışığın insan biyolojisi üzerindeki etkileri konuşulmaya devam ederken optisyen Medine Alıcı, sertifikalı camların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca Alıcı, Işığın doğru dalga boyunda filtrelenmesinin sadece görme kalitesini değil, aynı zamanda hormonal dengeyi de doğrudan etkilediği belirtti.





"MAVİ IŞIK FİLTRESİ, 440 NANOMETRELİK BİR KORUMA SAĞLADIĞINDA GAYET YETERLİDİR"

Mavi ışık korumasında kullanılan camların teknik standartlarına ilişkin teknik detayları paylaşan Medine Alıcı, "Mavi filtreli gözlükler aslında oldukça işe yarar, yeter ki orijinal olsun. Optisyenlerin hazırladığı orijinal gözlüklerde tam bir kaplama bulunmakta. Mavi ışık filtresi, 440 nanometrelik bir koruma sağladığında gayet yeterlidir ama camların üzerindeki kaplamanın yetersiz kaldığı görülmekte. Ölçüm cihazlarında bunlar çıkabiliyor. Ekrandaki ışık ayarıyla mavi ışığın biraz daha azaltılması sağlanabilir fakat tamamen yok edilemez. Gözlük üzerindeki filtre bunu tamamen yok etmeye, dolayısıyla 'sirkadiyen ritmi' dediğimiz gece uyumamızı da sağlayan hormonların oldukça düzene girmesini sağlar. Telefon üzerindeki hafif sarı bir etkidir" dedi.





"2 SAAT ÇALIŞTIYSAK, 1 SAAT KADAR ARA VEREREK GÖZ KASLARIMIZI DİNLENDİREBİLİRİZ"

Göz sağlığının korunması için mola sürelerinin ve dış mekan aktivitelerinin önemine değinen Medine Alıcı, "Elbette gözlük bir yere kadar etki yapabilir fakat çok yoğun çalıştığımızda ara ara göz egzersizleri de yapmamız gerekebilir. Gözlükler o anlık olarak görmenize ve filtre ile biraz daha korunmanıza yardımcı olacaktır ancak açık alanda biraz daha zaman geçirmek daha iyi olabilir. Mesela 2 saat çalıştıysak, 1 saat kadar ara vererek göz kaslarımızı dinlendirebiliriz" şeklinde konuştu.