Sadece 5 dakikada hazırlanan tereyağlı kurabiye tarifi

Sadece 5 dakikada hazırlanan tereyağlı kurabiye tarifi

Mutfağa girip saatler harcamadan, sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir lezzetle tanışmaya hazır olun! Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık ve mis gibi tereyağı kokusuyla bu kurabiyeler, çay saatlerini zahmetsizce şölene dönüştürüyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 09:04
MALZEMELER

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için: pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini güzelce karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlayın veya istediğiniz şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

170°C fırında 15–18 dakika, üzeri hafif beyaz kalacak şekilde pişirin.

Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Püf Noktası

Kurabiyeler çok kızarmamalı; rengi açık kaldığında "gerçek ağızda dağılan" kıvamı yakalarsınız.

Afiyet olsun!