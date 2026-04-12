Sadece 5 dakikada hazırlanan tereyağlı kurabiye tarifi

MALZEMELER
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2,5 – 3 su bardağı un
Üzeri için: pudra şekeri
YAPILIŞI
Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini güzelce karıştırın.
Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlayın veya istediğiniz şekli verin.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
170°C fırında 15–18 dakika, üzeri hafif beyaz kalacak şekilde pişirin.
Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
Püf Noktası
Kurabiyeler çok kızarmamalı; rengi açık kaldığında "gerçek ağızda dağılan" kıvamı yakalarsınız.
Afiyet olsun!