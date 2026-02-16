Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren tarifler...

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mevsiminde kurduğumuz turşular ile ani durumlarda nasıl lezzetli mi lezzetli yemekler elde edebiliriz diye sizler için hazırlık yaptım. Başta Karadeniz yöresi olmak üzere Anadolu'nun birçok ilinde turşu ile yapılan reçeteler mevcut. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.1 kg. taze fasulye turşusu veya lahana turşusu1 adet soğan200 gram tereyağı1 adet domates2 çay kaşığı kırmızı tozbiber1 çay kaşığı pulbiberTurşunun suyunu süzüp iri şekilde doğrayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve turşuyu ekleyin. Küp doğranmış domates, kırmızı tozbiber ve pulbiber katın. Tüm malzemeyi 4-5 dakika kavurun ve ocaktan alın.1 adet küçük lahana1 yemek tabağı lahana turşusu1 avuç pirinç125 gr. kıyma2 yemek kaşığı domates ve biber salçası1 adet soğan5 yemek kaşığı zeytinyağı3 çay kaşığı pul biberTuzLahanayı doğruyoruz. Diğer taraftan soğanı doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz. Ardından salçayı ekleyip kavuruyoruz. Lahanayı, doğranmış lahana turşusunu ve pirinci ekliyoruz. Pul biberi koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Eğer suyu az gelirse çok olmamak şartıyla ilave yapabilirsiniz. Pirinç pişince yemeğimiz hazır demektir.1 kase pilavlık bulgur1 kase doğranmış fasulye turşusu1 yemek kaşığı tereyağıYarım çay bardağı sıvı yağı1 adet soğan1 yemek kaşığı domates salçasıTuz1. 5 kase sıcak suÖncelikle soğanı ince kıyalım, tencereye alalım, yağı ekleyip biraz kavuralım. Üzerine salçayı ekleyip karıştıralım, turşuyu da ekleyip biraz daha kavuralım. Son olarak bulguru soğuk su ile yıkayıp süzelim ve tencereye alalım. Suyunu ve tuzunu ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Suyunu çekince servis edelim.