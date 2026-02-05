Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri “Sadece yorgunluk değil” diyen uzman açıkladı: Yetersiz uyku çocuklarda bu hastalıkları tetikliyor!

Birçok aile çocuğunun gün içinde halsiz olmasını yoğun okul temposuna ya da hareketliliğe bağlıyor. Oysa uzmanlara göre sorun çoğu zaman göründüğünden daha derin. Uzmanlar, yetersiz uykunun yalnızca yorgunluk yaratmadığını; bağışıklıktan ruh sağlığına kadar pek çok sistemi etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabildiğini belirterek ebeveynleri uyardı.

Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminde uyku temel bir rol oynuyor. Ancak günümüzde düzensiz yaşam alışkanlıkları ve sağlıksız uyku rutinleri, çocuklarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında uykunun önemine dikkat çekerek aileleri uyardı.





"UYKU, BÜYÜME VE ÖĞRENMENİN TEMELİDİR"

Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını belirten Dr. Noyan, "İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uyku, beslenme ve barınma gibi temel bir ihtiyaçtır. Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için hayati önem taşıyor" dedi.