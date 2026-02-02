Sağlığınızı ona emanet etmeyin! Uzmandan yapay zeka çıkışı

'CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ DOĞURABİLİR'

Yapay zekânın toplumda giderek artan kullanımına rağmen bu teknolojinin çoğu zaman yanlış amaçlarla ve yanlış beklentilerle kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, "özellikle tıbbi alanda yapay zekânın bir 'doktor gibi' davranması beklentisinin en sık yapılan hataların başında geldiğini söyledi.

Yapay zeka uygulamalarının bilgiye dayalı öneriler sunabileceğini, ancak bu önerilerin tanı veya tedavi yerine geçemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Güngör, buna rağmen bazı kullanıcıların hekime danışmadan yalnızca yapay zekâdan aldığı yanıtlarla hareket etmesinin ciddi sağlık riskleri doğurduğunu ifade etti.