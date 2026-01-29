Sağlık Bakanlığı'ndan antibiyotik direncine karşı 'ulusal eylem planı'! "Bu hataları sakın yapmayın"

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (2026–2030)" hazırladıklarını belirterek, "Hazırlanan bu eylem planının en önemli özelliği; antimikrobiyal dirençle mücadelenin yalnızca sağlık sektörüyle sınırlı olmadığı gerçeğinden hareketle, insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımı esas almasıdır. Eylem planının uygulanmasıyla birlikte; ülkemizde akılcı antimikrobiyal kullanım politikalarının yaygınlaştırılması, toplumun farkındalığının artırılması, sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi ile enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmesi beklenmektedir" dedi.





KOMŞU TAVSİYESİ İLE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN!

Uzmanlar, her enfeksiyonda hastalığa neden olan bakterinin aynı olmadığını belirterek, şu uyarılarda bulunuyor: "Komşu ya da bir yakınınızın tavsiyesi ile antibiyotik kullanmayın. Antibiyotik kullanımı mutlaka doktor tavsiyesi ile yapılmalı. Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımı, bu ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına yol açarak, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırıyor. Bu da ölüm riskini artırıyor. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Her enfeksiyonda kullanılamaz."