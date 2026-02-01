Sebzelerin tazeliğini toprak altında saklayarak koruyorlar!

Konya'nın Hadim ilçesinde, asırlardır devam eden yöntemle yazın hasadı yapılan sebzeler, kış döneminde de tazeliğini koruması için toprak altına gömülüyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde hasadı yapılan sebzelerin tazeliği, asırlardır devam eden yöntemle toprak altına gömülerek muhafaza ediliyor. Kentin en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Hadim'de, asırlardır sürdürülen geleneksel yöntemlerden bazıları yaşatılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi'nde, özellikle kış aylarında sebzelerin taze kalmasını sağlamak amacıyla uygulanan "kuyulama" yöntemi, geçmişten günümüze aktarılıyor.

Bölgede yaşayanlardan bazıları, yaz aylarında hasadı yapılan sebzeleri, kış boyunca tüketebilmek için toprak altına gömerek muhafaza ediyor. Karla kaplı ve yılın büyük bölümünde soğuk kalan toprak sayesinde ürünler, aylarca bozulmadan saklanabiliyor. Doğal soğuk hava deposu görevi gören toprak, sebzelerin hem besin değerini hem de lezzetini muhafaza etmesine katkı sağlıyor.