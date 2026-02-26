Şeker hastalığında devrim gibi gelişme! Artık geri döndürülebiliyor

DSÖ, diyabet için yeni bir hastalık tanımlaması getirdi. Buna göre Tip 2 diyabet artık, modern yaşam tarzı tıbbı yani fonksiyonel tıp protokolleri ile ‘iyileşebilir’ bir hastalık olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu süreci kişiye özel tasarlanmış biyokimyasal bir tamir süreci olarak değerlendiriyor. Fonksiyonel tıp ekibinin içinde ise mutfak şefleri bile var

Tip 2 diyabet, hem Türkiye'de hem de dünyada en sık görülen diyabet türü ve tedavi edilmediğinde pek çok organ hasarına neden olabilen, yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası otoriteler, 'Remisyondaki Diyabet' tanısını uluslararası hastalık sınıflandırma sistemine dahil ederek, diyabet için yeni bir tanımlama getirdi. Buna göre Tip 2 diyabet artık, modern yaşam tarzı tıbbı yani fonksiyonel tıp protokolleri ile iyileşebilir bir hastalık olarak tanımlanıyor. Özel bir üniversitenin Fonksiyonel Tıp Kliniği'nden Uzm. Dr. Hande Namal Türkyılmaz, bu konuda önemli bilgiler verdi.

İLAÇSIZ TEDAVİ EDİLEBİLECEK

Uzm. Dr. Türkyılmaz, "İlaç ve insülin tedavilerinin yaygın kullanıldığı diyabet alanındaki bu yeni gelişme, diyabet hastalarının tedavi pratiğini kökten değiştirecek ve yeni bakış açıları getirecek bir adım" dedi. Yıllardır kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilen Tip 2 Diyabet Mellitus (T2DM) için tıp literatürünün yeniden yazıldığını belirten Uzm. Dr. Türkyılmaz, şunları söyledi: "Fonksiyonel Tıp (Yoğun Terapötik Yaşam Tarzı Tıbbı - ITLM) programlarıyla hastalar; kan şekerlerini ilaçsız bir şekilde normal seviyelere çekebiliyor ve hastalığın komplikasyonlarından kurtulabiliyor. Bu bilimsel dönüşümün en somut adımı, uluslararası hastalık sınıflandırma sistemi olan ICD-10 kodlarında atıldı. Artık hekimler, yaşam tarzı müdahalesi ile sağlığına kavuşan hastalar için 'Remisyonda Tip 2 Diyabet Mellitus' kodunu kullanabiliyor. Bu yeni gelişme, aynı zamanda diyabetin artık 'iyileşebilir' bir hastalık olduğunun da klinik kanıtı."