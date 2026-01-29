Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Sessiz ilerliyor, aylar sonra ortaya çıkıyor! Hamilelikte bu tehlikeye dikkat

Gebelik sürecinde anne adayları çoğu zaman kendini iyi hissedebilir. Ancak uzmanlara göre bazı sağlık sorunları belirti vermeden ilerleyerek aylar sonra hem anne hem de bebek için ciddi risklere yol açabiliyor. Özellikle gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı, erken dönemde fark edilmediğinde doğum sürecinden bebeğin gelişimine kadar pek çok alanı etkileyebiliyor.

Anne adaylarının fark edemediği bazı sağlık sorunlarının gebeliğin ilerleyen aylarında ciddi risklere dönüşebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Cansu Yılmaz, "Anne adaylarının 'Kendimi iyi hissediyorum' diyerek fark edemediği bazı sağlık sorunları, gebeliğin ilerleyen aylarında ciddi risklere dönüşebiliyor. Gebelikte hormonların etkisiyle gelişebilen şeker hastalığı da bu sessiz tehlikelerden biri. Erken dönemde tanı konulmadığında bebeğin gelişiminden doğum şekline kadar birçok alanı etkileyebilen bu durum, basit bir testle kontrol altına alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

'GEBELİK ŞEKERİ GENÇ ANNELERDE DE GÖRÜLEBİLİR' Gebelik diyabetinin yalnızca ileri yaş gebelere özgü olmadığını belirten Dr. Yılmaz, "Gebelikte hormonların etkisiyle, anne adayının yaşı çok genç olsa bile şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bu durum gebeliğin seyrini, doğum sırasındaki süreci ve doğum sonrası bebek sağlığını olumsuz etkileyebilen önemli bir sağlık sorunudur. Gebelik şekerinin fark edilmediği durumlarda ciddi sonuçlar doğabilir. Anne karnında kontrolsüz seyreden gebelik şekeri, bebeğin normalden fazla kilo almasına neden oluyor. Bu durum doğum sırasında komplikasyon riskini artırırken, bebeğin akciğer gelişimini de olumsuz etkiliyor. İri doğan ancak akciğerleri yeterince gelişmemiş bebeklerde doğum sonrası solunum sıkıntılarıyla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.