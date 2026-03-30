Sıcak su trendi büyüyor! Uzmanlar gerçek etkisini açıkladı

Geleneksel Çin tıbbında ve Hint kökenli kaynaklarda; sıcak veya ılık su içmenin sağlığa yararlı olduğu binlerce yıldır savunuluyor. Ancak bu kadim uygulama, sosyal medyada trend olmasının ardından yeni bir kitleye ulaştı. Milyonlarca izlenme alan sosyal medyadaki videolarında; gençlerin sıcak su içtiği, sıcak kahvaltılar yaptığı ve güne esneme hareketleriyle başladığı görülüyor. Peki bu basit yaşam tarzı alışkanlıkları gerçekten sağlığımıza faydalı mı? Çin'de milyonlarca insan tarafından uygulanan geleneksel tıbbın temel inançlarından biri, enerjinin vücutta dolaştığı prensibine dayanıyor. Bu teori, evde sıcak terlik giymek ve güne sıcak bir kahvaltıyla başlamak gibi diğer geleneksel Çin tıbbı uygulamalarının da temelini oluşturuyor.

YEMEK BORUSUNDAKİ SPAZMLARI GİDERİR

Aile hekimi Dr. Rosy Brooks, güne ılık su içerek başlamanın önemli faydaları olabileceğini söylüyor. "Ilık su, sindirim sistemine iyi geliyor ve kabızlıkta da yarar sağlıyor" diye ekliyor. Ayrıca, ılık suyun yemek borusundaki spazmları yatıştırmaya yardımcı olabileceğine dair az miktarda kanıt olduğunu da belirtiyor.

DETOKS ETKİSİ YOK

Dr. Selina Gray ise "Soğuk suyun ise sağlığa zarar verdiğine dair hiçbir kanıt yok" diyor. Ayrıca sosyal medyadaki bazı iddialara rağmen, ılık su içmenin yağ yakabileceğine, metabolizmayı hızlandırabileceğine veya "detoks" yapabileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını vurguluyor. "Biri ılık suyu tercih ediyorsa ve bu onu daha fazla su içmeye teşvik ediyorsa bu harika, ancak bu metabolik bir kısayol değil" diye de ekliyor.