Sinop’a gitmeden tatmış gibi olacaksınız! İşte Ramazan’a özel tarifler

MALZEMELER ■ 3 sap pırasa ■ 1 adet orta boy soğan ■ 1 adet yumurta ■ Yarım limon suyu ■ 1 yemek kaşığı Sirke ■ Tuz ■ Toz Şeker YAPILIŞI: Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra küçük küçük doğrayın. Tencerenize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyup doğradığınız pırasaları ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurun. Kavurulan pırasanın üzerine iki su bardağı sıcak su ilave edin. Tuzunu ve şekerini de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 30 dakika iyice pişirin. Yemek pişerken bir adet yumurtanın üzerine sirke ve limon suyu ekleyip çırpın. Pişen pırasaların suyundan biraz alıp yumurtanın kesilmemesi için yumurtanın üzerine dökün. Yumurta ılındıktan sonra yavaşça yemeğin içine akıtın. Beş dakika da bu şekilde pişirip yemeğinizi ocaktan alın. Soğuduktan sonra yemek servise hazırdır.

SİNOP MANTISI

MALZEMELER

■ 1 adet yumurta ■ Yeteri kadar un ■ Tuz

İÇİ İÇİN:

■ Kıyma ■ Maydanoz ■ Kuru soğan ■ Karabiber ■ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

■ Tereyağı ■ Pul biber ■ Biber salçası ■ Ceviz içi

YAPILIŞI: Unu bir kaba alın ve içine bir yumurta kırın. Tuz ilave edip su ile yoğurun. Hamur kulak memesinden sert olduğunda yoğurmayı bırakın ve bezelere ayırın. Diğer taraftan kıymaya kuru soğan rendeleyin ve maydanoz doğrayın. Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız bezeleri oklava yardımı ile 1 cm. inceliğinde açın. Hamurları kare şeklinde kesip kıymalı karışımı içlerine doldurun ve üçgen şeklinde katlayarak uçlarını iyice kapatın. Tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz ilave edin ve mantıları bu suda haşlayın. Haşlayıp süzdüğünüz mantıları tepsiye alın. Bir tavada tereyağını eritin. İçine biber salçası ve pul biberi yakın ve mantının üzerinde gezdirin. Bol ceviz eşliğinde servis edin.