Sofraların yıldızı olacak! Pratik su böreği tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (hamur için, gerekirse biraz artırabilirsiniz)

4 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)

300 g beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

100 g tereyağı (üzeri için)

1 su bardağı süt (üzeri için)

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin.

Ortasını havuz gibi açın, su ve sıvı yağı ekleyip yoğurun.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 8 eşit bezeye ayırın, üzerini nemli bir bezle örterek 15-20 dakika dinlendirin.

Beyaz peyniri çatalla ezin.

Maydanozu ince ince doğrayıp peynirle karıştırın.

Hamur bezelerini un serpilmiş tezgahta incecik açın.

Kaynar su dolu bir tencerede hamur yapraklarını 1-2 dakika haşlayın, ardından soğuk sudan geçirip süzün.

Tereyağını eritin, süt ile karıştırın.

Fırın kabını yağlayın.

Bir hamur yaprağını serin, üzerine tereyağlı süt karışımından sürün.

İç harçtan serpin, ikinci hamur yaprağını koyun.

Aynı işlemi kat kat yapın, en üstüne hamur yaprağı gelecek şekilde bitirin.

Kalan tereyağlı süt karışımını üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkınca biraz dinlendirin, dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTALARI

Hamuru çok ince açarsanız daha çıtır olur.

Haşlama suyu tuzlu olursa börek daha lezzetli olur.

Katlar arasında bol tereyağlı süt karışımı sürmek, su böreğinin o eşsiz yumuşaklığını sağlar.