Sosyal medyada oyun oynarken kendisini yanlışlıkla vurdu! Ölüm anı kamerada...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde ikamet eden Rylo Huncho'nun korkunç ölümü sosyal medyada izleyenleri dehşete düşürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, Instagram canlı yayınında silahla video çekerken kazara kendini öldürdü.
Polis, rapçi Rylo Huncho'nun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Instagram canlı yayınında genç şarkıcı, elinde silahla bir video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini "yanlışlıkla vurduğuna" inandıklarını belirtti. İşte saniye saniye o görüntüler...
17 yaşındaki genç rapçi Rylo Huncho silahla video çekerken kazara kendini öldürdü! İşte o anlar...