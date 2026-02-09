Spor salonuna gitmeden formda kalmanın yolu: "Egzersiz atıştırmalıkları" ile tanışın!

AKTİF TEMBEL OLMAYIN

Hareketi yalnızca spor salonu antrenmanına bırakmayın: Zaten spor salonuna gidiyor ya da haftada bir, iki kez futbol ya da başka bir spor yapıyorsanız, kendinizle övünmeyi şimdilik bırakabilirsiniz. Blodgett çoğumuzun 'aktif tembeller' olduğunu söylüyor. Bu aktiviteler tabii ki bizim için iyi olsa da, gün boyu işte ekrana bakarak oturmayı ya da akşamları koltukta yayılıp kalmayı telafi edemezler. "Spor salonunda yarım saat, bunun sadece ufak bir parçası" diyen Blodgett ekliyor: "Peki ya kalan 23 buçuk saat?" Siz bu tanıma uyuyorsanız, işte birkaç tavsiye:

■ Ayağa kalkın: Oturarak çalışıyorsanız sık sık ayağa kalkın

■ Yürüyüşe gidin: Öğle aranızın yarısını, telefonunuza bakmak yerine yürüyüşe ayırın

■ Hareketli toplantılar yapın: Toplantılarınızı yürürken yapmayı deneyin, özellikle telefonla yapılan toplantılarda bu çok işe yarayabilir.