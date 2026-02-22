Tam kıvamında lokum gibi: Kuru fasulye tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

150 gr kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı)

3–4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

4–5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Fasulyeleri bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.

Fasulyeleri 10–15 dakika kaynatıp suyunu süzerseniz hem gazı azalır hem de daha rahat pişer.

Tencereye yağı alın. Eğer etli yapacaksanız önce eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin, pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ilave edip 1–2 dakika kokusu çıkana kadar çevirin.

Süzülmüş fasulyeleri tencereye alın, birkaç dakika karıştırın.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 45–60 dakika pişirin. (Düdüklü tencerede 20–25 dakika yeterli olur.)

Pişmeye yakın tuzunu ve baharatını ekleyin. (Tuzu başta koyarsanız fasulyeler sert kalabilir.) Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Fasulyenin cinsine göre pişme süresi değişir.

Bir çay kaşığı toz şeker lezzeti dengeler.

Bir gün dinlenen kuru fasulye ertesi gün daha lezzetli olur.