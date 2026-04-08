Tatlıdan böreğe lezzet şöleni! Burdur mutfağının en özel tarifleri

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda Burdur'a konuk oluyoruz. Bakalım sizin için hazırladığımız Burdur lezzetlerini beğenecek misiniz…

CEVİZ EZMESİ

MALZEMELER

4 su bardağı şeker

4 su bardağı irmik

4 su bardağı ceviz

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Dört su bardağı toz şeker tencereye konur, üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edilip kaynatılır ve ocak hafif kısılır. Dört su bardağı irmik ve dört su bardağı dövülmüş ceviz karıştırılır. Cevizli karışım sürekli karıştırılarak tencereye dökülür. Bir tepsiye pudra şekeri serpilir, üzerine cevizli karışım yayılır ve kesilirken dağılmaması için üzerine sıkı sıkı bastırılır. Üzerine pudra şekeri serpilir. Kesilerek servis yapılır.



KABAK HELVA

MALZEMELER

2 kg. balkabağı

4 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

1 kahve fincanı su

Yarım su bardağı çekilmiş badem

YAPILIŞI: Kabağın kabuklarını soyun. Çekirdeklerini ayıklayıp rendeleyin, suyunu çıkarın. Şekeri tencereye alıp 1 kahve fincanı su ile eritin. Limon suyunu ekleyip kaynatın. Kabakları şekerli suya ekleyin. Kısık ateşte altın sarısı bir renk alıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Helvayı tabağa alın, çekilmiş badem ile süsleyip servis yapın.



GAZEL BÖREĞİ

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı buğday nişastası

YUFKALARIN ARASINA:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

BÖREĞİN ÜZERİNE:

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

İÇ MALZEMESİ:

250 gr. kıyma

3 adet patates

2 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Tavaya iki kaşık sıvı yağ konur. Rendelenmiş soğanlar yağda pembeleşene kadar kavrulur. Patatesler de rendelenir, kıymayla soğanlara ilave edilerek kavrulur. İçine tuz, karabiber ve maydanoz katılır ve soğumaya bırakılır. Un elenir, üzerine ılık su ve tuz ilave edilerek kulak memesinden biraz sert hamur yoğurulur. Hamur 14 bezeye ayrılır. Nemli bir bez altında 20 dakika dinlendirilir. Hamur bezelerine nişasta serpilerek önce merdaneyle, sonra oklavayla tepsi büyüklüğünde açılır. Yağlanmış tepsiye, açılan yufkaların yarısı, her katının aralarına eritilmiş margarin ve sıvı yağ karışımı sürülerek üst üste dizilir. Yufkaların yarısı tepsiye dizilir, üzerine iç malzeme konulur. Kalan yufkalara da aynı işlem tekrarlanır. Böreğin üzerine yumurta sarısı ile sıvı yağ karışımı sürülür. Biraz bekletilip kare kare kesilir, üçgen şekli verilir. 170 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir.