Tek bir kan tahliliyle Alzheimer teşhisi! Hastalık başlamadan 20 yıl önce yakalamak artık mümkün!

ALZHEİMER TEDAVİSİNDE AKILLI İLAÇ DÖNEMİ Son yıllarda Alzheimer hastalığının tanısında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Dr. Topçular, "Önemli olan, biyolojik olarak beyinde değişiklerin başladığı, fakat hastada henüz belirti olmayan dönemde hastalığı yakalayıp, tedaviye başlanması" diyerek, umut veren yeni tedavileri şöyle sıraladı: ■ Ptau 217 adı verilen özel bir test sayesinde, basit bir kan tahliliyle Alzheimer riskini hızlı ve güvenilir bir şekilde saptamak mümkün. Bu yöntem, hastalık başlamadan yıllar önce erken tanı imkânı sunuyor. ■ Amiloid PET görüntülemesi son yıllarda giderek daha yaygın kullanılıyor. Amiloid PET ile hastalığı, belirtiler ortaya çıkmadan 15–20 yıl öncesinde tespit etmek mümkün. ■ Yakın zamanda yurt dışında iki yeni tedavi onaylandı. Lekanemab ve Donanemab. Bunlar molekül isimleridir. Amerika ve Avrupa'da onay almış olup, şu an ülkemizde de değerlendirme aşamasında. ■ Bu moleküllerin özelliği, Alzheimer hastalığında beyinde biriken Amiloid adlı maddeyi hedef almaları. Akıllı ilaç teknolojisi sayesinde doğrudan bu maddeye bağlanarak, onu temizliyorlar. Özellikle hastalığın erken evrelerinde kullanıldığında son derece umut verici sonuçlar elde edilmektedir.

DANS VE MÜZİK BEYNİ KORUYOR

Prof. Dr. Topçular, beyin sağlığı için şu önerilerde bulundu:

■ Tansiyon, kolesterol ve şeker değerleri kontrol altında tutulmalı.

■ İdeal kilo korunmalı.

■ Düzenli fiziksel aktivite, özellikle günde en az yarım saat yürüyüş yapılması çok önemli.

■ Zihinsel olarak aktif kalmak da beyni korur. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, hobi edinmek, yeni şarkı ya da enstrüman öğrenmek gibi.

■ Yapılan çalışmalar, hem fiziksel hem zihinsel aktivite sağlayan dansın en etkili yöntemlerden biri olduğunu göstermektedir.

■ Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli; sebze, meyve ve beyaz et ağırlıklı beslenilmelidir.

■ Son yıllarda öne çıkan bir diğer faktör ise işitme sağlığıdır. İşitme kaybı Alzheimer riskini yüzde 10 artırır, ancak işitme cihazı kullanımıyla bu risk ortadan kaldırılabilir.