Tıkalı lavaboyu açmak isterken kabusu yaşadı! "Aman dikkatli olalım"

Tıkalı gidere döktüğü kimyasal lavabo açıcının geri sıçraması ve sağ bacağına temas etmesi sonucu Uca'nın bacağında yanık oluştu.

Hasta Uca, gazetecilere yaptığı açıklamada, banyonun tıkalı giderini açmak için iki lavabo açıcı kullandığını söyledi.

Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini ifade eden Uca, "Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. 7 gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı.

Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." diye konuştu.