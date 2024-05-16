Üzerine yıldırım düşen adamın sırtı dehşete düşürdü! ’Dayanılacak gibi değil’

Hayatta kalan bazı şanslı kişiler, hayatlarını değiştirecek yaralanmalardan kurtulmayı başarsalar da vücutlarında inanılmaz izlerle karşılaşıyorlar.
Lichtenberg figürleri olarak da bilinen ve eğrelti otu benzeri bu desenler, bir elektrik dalgalanmasının kan damarlarının patlamasına neden olması durumunda ortaya çıkıyor.
David Hand'in Olasılıksızlık İlkesi adlı kitabına göre; bir insanın yıldırım çarpmasıyla karşılaşması olasılığı 300.000/1. Fakat BMJ bunun 10.000.000/1'e yakın olduğunu öne sürdü.
Ayrıca yıldırım kurbanlarının yüzde 80'inin erkek olduğu söyleniyor. 8 Ağustos'ta, 13 yaşındaki iki erkek çocuk, Arizona'nın El Mirage kentinde bir parkta yürürken yıldırım düşmesi sonucu mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
Yıldırım, Javier Tapia'nın kalçasına çarptı ve vücudunun ayağından çıkarak her iki yerinde de Lichtenberg desenleriyle karşı karşıya kaldı. Arkadaşı Josiah Wiedman o kadar şanslı değildi; olaydan dolayı beyin sarsıntısı geçirdi ve kafatası kırıldı.
Lichtenberg figürleri, elektrik yüklerinin oluşturduğu ağaca benzer şekilleri ilk keşfeden ve inceleyen Alman fizikçi Georg Christoph Lichtenberg'in adını almıştır.
Dallanma modelleri, yalıtıcı maddelerin yüzeyinden veya içerisinden yüksek bir voltaj geçtiğinde meydana gelir. Tek bir şimşek birkaç 100 milyon volttan oluşurken, Met Office bunların saatte 270.000 mil hızla hareket ettiğini bildiriyor.
Ayrıca güneşin yüzeyinden beş kat daha yüksek olan 30.000 °C sıcaklığa ulaşabilirler.