Üzerine yıldırım düşen adamın sırtı dehşete düşürdü! ’Dayanılacak gibi değil’

Hayatta kalan bazı şanslı kişiler, hayatlarını değiştirecek yaralanmalardan kurtulmayı başarsalar da vücutlarında inanılmaz izlerle karşılaşıyorlar.

Lichtenberg figürleri olarak da bilinen ve eğrelti otu benzeri bu desenler, bir elektrik dalgalanmasının kan damarlarının patlamasına neden olması durumunda ortaya çıkıyor.

David Hand'in Olasılıksızlık İlkesi adlı kitabına göre; bir insanın yıldırım çarpmasıyla karşılaşması olasılığı 300.000/1. Fakat BMJ bunun 10.000.000/1'e yakın olduğunu öne sürdü.