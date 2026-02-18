Uzmanından örnek sahur menüsü! Tokluk süresini uzatan o besinler listelendi!

PEYNİR, YUMURTA VE YOĞURT YİYİN

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek için sahur öğününü atlamamak gerektiğini belirten Dyt. Tapan, sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda şu tavsiyeleri verdi: "Sahurda yağ ve karbonhidrat içeriği çok yüksek besinlerin tercih edilmesi de doğru değildir. Gece saatlerinde metabolizma hızı düştüğü için alınan fazla enerji daha kolay yağa dönüşebilir. Bu nedenle sahurda uzun süre tok tutan, besleyici ve dengeli öğünler tercih edilmelidir. En uygun sahur seçenekleri; peynir, yumurta, süt, yoğurt ve tam tahıllı ekmek gibi protein ve lif açısından zengin gıdalardır. Ayrıca çorba, zeytinyağlı yemekler, salata ve yoğurt gibi hafif alternatifler de tercih edilebilir. Kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi besinler ise tokluk süresini uzatmada etkilidir."