Uzmanlardan hayati uyarı: Geç kalınan zatürre ciddi sonuçlar doğurabilir



Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Dr. Çetin, "Son dönemde zatürre vakalarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu durum hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Vatandaşlarımız belirtileri hafife almamalı, şikâyetleri varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerine yer verdi.



Zatürreden korunmak için alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Çetin, "Mevsime uygun giyinmek, el hijyenine dikkat etmek, sigaradan uzak durmak, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve grip ile zatürre aşılarını ihmal etmemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.