Uzmanlardan hayati uyarı: Geç kalınan zatürre ciddi sonuçlar doğurabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, zatürre vakaları hakkında bilgi verdi.
Dr. Çetin, "Son günlerde zatürre (pnömoni) vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle mevsim geçişleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk dikkat çekiyor. Gaziantep'te de birçok vatandaş zatürre şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor" dedi.
Dr. Çetin, "Zatürre; ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler daha fazla risk altındadır" ifadelerini kullandı.
Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Dr. Çetin, "Son dönemde zatürre vakalarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu durum hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Vatandaşlarımız belirtileri hafife almamalı, şikâyetleri varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Zatürreden korunmak için alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Çetin, "Mevsime uygun giyinmek, el hijyenine dikkat etmek, sigaradan uzak durmak, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve grip ile zatürre aşılarını ihmal etmemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin ise vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, erken tanı ve doğru tedaviyle zatürrenin kontrol altına alınabileceğini, geç kalınan vakalarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.