Yaşınız 90 olsa da beyniniz 20 kalabilir! İşte süper yaşlıların beyin analizi

Yaşınız 90 olsa da beyniniz 20 kalabilir! İşte süper yaşlıların beyin analizi

Zamanı durdurmak mümkün olmayabilir ama görünen o ki, beynimizi "güncellemek" mümkün. Hepimiz yaşlandıkça unutkanlığın kaçınılmaz olduğunu, zihnimizin bir kum saati gibi yavaş yavaş boşaldığını düşünürüz. Ancak bilim dünyası, ezberleri bozan bir grup insanı mercek altına aldı: "Süper Yaşlılar."

80'li ve 90'lı yaşlarına iyi bir hafızayla gelen insanların, akranlarına göre daha fazla yeni beyin hücresi üretme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Independent Türkçe'ye göre; Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, ilerleyen yaşlarda çok az yeni sinir hücresi üreten Alzheimer hastası akranlarına kıyasla, bu "süper yaşlılar"ın beyinlerinin daha verimli olduğunu belirtiyor.

Sinir hücreleri, insanların neredeyse tüm fonksiyonlarını destekler. Hafıza merkezi hipokampus gibi bazı beyin bölgelerinde, kişinin yaşamı boyunca yeni nöronlar üretilir. Primatlar üzerinde yapılan araştırmalar, sinir hücresi gelişiminin ilerleyen yaşlarda daha güçlü hafızayla bağlantılı olduğunu daha önce göstermişti. Yeni araştırma, bu tür bir nörojenezin insanlarda da meydana geldiğini ortaya koyuyor. Yeni araştırmada 5 farklı gruptan bağışlanan beyin örnekleri analiz edildi: Süper yaşlıların beyinleri, "olağanüstü hafıza becerileri" olduğu kanıtlanmış 80 yaş ve üstü bağışçılardan alındı.