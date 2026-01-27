  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Yenidoğanlar için hayat kurtaran tarama başlıyor! 1 Temmuz’dan itibaren tüm hastanelerde zorunlu olacak

Yenidoğanlar için hayat kurtaran tarama başlıyor! 1 Temmuz’dan itibaren tüm hastanelerde zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebeklerde erken dönemde belirti vermeden ilerleyebilen ve hayati risk taşıyan doğuştan kalp hastalıklarının erken teşhisi için önemli bir adım attı. Nabız oksimetre taraması adı verilen uygulama, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde zorunlu hale gelecek.

BURCU ŞEN
BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 27.01.2026 10:02
ABONE OL
YENİDOĞANLAR İÇİN HAYAT KURTARAN TARAMA BAŞLIYOR! 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN TÜM HASTANELERDE ZORUNLU OLACAK

Sağlık Bakanlığı, bebeklerin erken dönemde semptom vermeyen, daha sonra ciddi sıkıntılara neden olabilen kalp hastalıklarını taramak için harekete geçti.

Bakanlık tarafından, yenidoğan bebeklerde hayati risk taşıyan kritik doğuştan kalp hastalıkları erken teşhis edilecek.

Etlik Şehir Hastanesi'nde tanıtımı yapılan Nabız Oksimetre Taraması, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde zorunlu olacak.

Kritik doğuştan kalp hastalıkları tarama programı başlatılacak.

Cihaz gebelikte tanı konulamayan ve doğumdan sonra erken dönemde belirti vermeyen kritik doğumsal kalp hastalıklarının taburcu edilmeden önce erken dönemde saptanması amacıyla kullanılıyor.