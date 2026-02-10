Yeşilay'dan sigara bırakma seferberliği! "Her gün 22 bin kişinin ölümüne neden oluyor!"

YEŞİLAY'DAN SİGARAYI BIRAKMA ÇAĞRISI

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sigaranın toplumdaki en yıkıcı etmenlerden biri olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Doç. Dr. Dinç, "Tütün önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada. Önlenebilir ama önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Dünya çapında her gün 22 bin, yılda 8 milyondan fazla insan tütüne bağlı olarak hayatını kaybediyor. En kötüsü ise bunların 1,2 milyonunun pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybetmesi" dedi. E-sigara bağımlılığı ile ilgili de Doç. Dr. Dinç, şöyle dedi: "Çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük tehditlerden biri e-sigaradır. Çünkü çocuklar ve gençler e-sigarayı yetişkinlerden 9 kat daha fazla kullanıyor. Gençlerin dikkatini çekmek için e-sigaranın daha az zararlı olduğu söyleniyor. 'Aroması var, güzel kokusu var, tadı var, cazibesi var' gibi sözlerle algı üreterek çocuk ve gençleri bağımlılığa başlatan bir endüstri var."