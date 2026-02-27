Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Yılda 13 bin bebek bu hastalıkla doğuyor! İlk bir ay içindeki o detay hayat kurtarıyor!

Ülkemizde yılda yaklaşık 12 bin 500- 13 bin çocuk doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya geliyor. Yani 100 yeni doğan bebekten biri doğuştan kalp hastası. Bu çocukların yaklaşık yüzde 25’inin kalbine hayatlarının ilk bir yılı içerisinde cerrahi ya da anjiyo ile müdahale ediliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 27.02.2026 08:29

Türk Pediatrik Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi Derneği Başkanı, Gaziantep Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, kalp hastalıklarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de hâlâ ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Her 100 çocuktan biri kalp hastası. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının bir kısmı hafif, bir kısmı ağır seyretmektedir. Ağır kalp hastalıklarında ilk birkaç ayda ameliyat gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu, çok ciddiye alınması gereken hayati bir konudur" dedi.

Doğuştan kalp hastalıkları ve kalbin yapısal bozukluklarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Başpınar, "Yılda yaklaşık 6 binin üzerinde çocuğa cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi ile büyük oranda mevcut olan doğuştan kalp hastalığı düzeltilebilmekte ve sağ kalım elde edilmektedir. Özellikle çocuklarda erken dönemde yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında risk ortadan kaldırılarak, hastanın normal bir yaşama dönmesine olanak sağlanabilmektedir" dedi.