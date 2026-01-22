Yumuşacık olmasının sırrı buymuş! Pankekler asla sönmüyor

Kahvaltıda yapılan pankeklerin kimi zaman sertleşmesi ya da kısa sürede sönmesi birçok kişinin ortak sorunu. Ancak doğru malzemeler ve birkaç küçük püf noktasıyla, dışı hafif kızarmış, içi pamuk gibi kalan pankekler hazırlamak mümkün. Üstelik bu yöntemle yapılan pankekler piştikten sonra bile yumuşaklığını koruyor. İşte “asla sönmeyen” pankeklerin lezzet sırrı…

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kahvaltıya özel pufidik yapısı ile sınırsız yenebilecek lezzet küpü pankeke yer veriyorum. Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, aslında ilkel bir gıda maddesi. Pankekin geçmişe yolculuğu taş devrine kadar uzanıyor. Ancak pankek kelimesinin yazılı olarak ilk kullanımı, 1430'ların başında bir yemek kitabında bulunuyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SÜTSÜZ PANKEK MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

1 adet şekerli vanilin

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Yağ, su ve şekerli vanilini ekleyip, harmanlıyoruz. Son olarak da un ve kabartma tozunu ekleyip, güzelce çırpıyoruz. Bir kaşıkla tavaya eşit miktarda döküyoruz. Kahverengini alınca ters çeviriyoruz ve aynı işlemi yapıp, servis tabağına alıyoruz.