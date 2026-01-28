6 ayda 34 kilo verdi! "Bu kadar hızlı zayıflamayı beklemiyordum"

"NEFES ALAMIYORDUM"

Rabia Gizem Doğaner, fazla kilosu nedeniyle gündelik yaşamda çeşitli zorluklar çektiğini, zayıflamaya başlayınca rahat şekilde hareket ettiğini söyledi.

Aile hekimine başka bir hastalığından dolayı başvurduğunu ancak kendisinin tavsiyesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini ifade eden Doğaner, "Kilom o kadar yükselmişti ki artık nefes alamıyordum. Rahatsız olduğumdan dolayı gece yatamıyordum. Sağlık ocağındaki aile hekimim beni yönlendirdi, güzel bir yere gelince çok mutlu oldum. Şeker hastalığımı da yendim. Daha serüvenin yarısındayım. Devamını getirmeyi istiyorum." diye konuştu.

Kilodan kaynaklı genç yaşta şeker hastalığına da yakalanmanın kendisini üzdüğünü belirten Doğaner, kilo verirken aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de öğrendiğini dile getirdi.