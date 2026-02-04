’Akşama ne yemek pişirsem?’ derdine son verdiren menü! Birbirinden farklı lezzetleriyle mest edecek tatlara hazır olun...



İRMİKLİ REVANİ

MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

ŞERBETİ İÇİN:

4.5 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır, iyice karıştırılır. Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir. (Biraz katı kıvamda olması sizi korkutmasın.) Ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır ve karışım üzerine boşaltılır. Eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla, hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırına verilir, altı üstü kızarıncaya kadar 30 dakika pişirilir. Şerbet için; tencereye şeker ve su alınır, kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12-15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olur. Sıcak şerbet; fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4-5 saat iyice şerbetini çekip dinlenen tatlı, istenilen şekilde süslenip servis edilir.