Amasya'da kar sonrası ilginç manzara! Doğada nadir görülen kar ruloları oluştu

Amasya’da kar sonrası ilginç manzara! Doğada nadir görülen kar ruloları oluştu

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Yaylası’nda kar yağışının ardından doğada nadir görülen kar ruloları oluştu. Karın rüzgar ve uygun hava koşullarıyla yuvarlanarak şekil alması sonucu ortaya çıkan bu ilginç görüntü, bölgede dikkat çekti.

AA
Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:40
AMASYA’DA KAR SONRASI İLGİNÇ MANZARA! DOĞADA NADİR GÖRÜLEN KAR RULOLARI OLUŞTU

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Yaylası'nda kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

Bölgede geçen yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor. Kar rulolarına doğada ender rastlanıyor. Bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor.