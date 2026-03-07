Anadolu’nun kalbinden iftar sofranıza! Ankara’nın en köklü ve en lezzetli 5 tarifi...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda ülkemizin başkenti ve bürokrasi şehri olan Ankara' ya konuk oluyoruz. Ankara her ne kadar pek çok kişinin gözünde resmi ve soğuk bir şehir gibi görünse de ziyaretçilerine sunabileceği bir dolu lezzeti vardır. Burası kendine has bir havası ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden aldığı göç ile tam bir mozaik kültüre sahiptir. Bu çeşitliliğin Ankaralılara özgü olan farklılıklara ve mutfağındaki yemeklere de yansıdığını görürüz.