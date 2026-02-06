Armut sevmeyenlerin bile beğeneceği enfes tarifler! Bu tatlıların tadına doyamayacaksınız

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kışın en güzel meyvelerinden biri olan armuda yer veriyorum. Armut, doğanın bizlere sunduğu C vitamini deposu bir meyvedir. Aynı zamanda bolca lif, vitamin ve mineral içerir. Ayrıca armut, hipoalerjik özelliğe sahiptir. Bu sebeple, bebek mamaları çoğunlukla armuttan yapılır.

ÇOK FAYDALI

'Armudun iyisini ayılar yer' sözü; kültürümüze işlemiş, hafızalarımızda yer etmiştir. Atalarımız acaba neden böyle bir söz söyleme gereği duymuş diye merak ettim. Biraz düşününce, bu atasözünün içindeki kinayeyi tespit etmek güç değil. Ancak armut; suyuyla, kabuğuyla o kadar faydalı bir meyve ki, armudun iyisini hepimiz yemeliyiz diye düşünüyorum.. Bugünlük benden bu kadar. idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresine göndereceğiniz deneyimlerinizi ve pişirdiğiniz yemeklerin fotoğraflarını merakla bekliyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...