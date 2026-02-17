Baş ağrısını görmezden gelmeyin! O belirti ölümcül kanamanın habercisi olabilir

'YIRTILDIĞINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'YE ULAŞABİLİYOR'

Beyin anevrizmasının yırtılması durumunda tablonun çok ağır seyrettiğini ifade eden Doç. Dr. Danışan, "Beyin anevrizmasına bağlı kanama geliştiğinde ne yazık ki yüzde 30 ile yüzde 50 arasında kayıpla sonuçlanabilen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle beyin anevrizmaları son derece önemli ve hayati bir klinik tablodur. Birçok anevrizma hiçbir belirti vermeden, başka bir nedenle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanır. Belirti verdiğinde ise en sık baş ağrısı, çift görme, göz kapağında düşüklük, yüz veya göz çevresinde uyuşma ya da ağrı gibi bulgular görülebilir" ifadelerini kullandı.