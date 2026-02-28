Çankırı mutfağında lezzet yolculuğu! İftar için özel yaren güveci ve kül çöreği tarifleri...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz. Her yörenin olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor. Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor. Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor. Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler. Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar. Bakalım Çankırı iftar sofrası ile bize ne lezzetler vadediyor...