Çay saatlerinin yeni yıldızı: Kayısılı çikolata şöleni

MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
100 gr tereyağı (eritilmiş)
100 ml sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
120 gr bitter çikolata (eritilmiş)
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 su bardağı küçük doğranmış kuru kayısı
YAPILIŞI
Yumurtalar ile şekeri mikserle 3–4 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.
Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
Eritilmiş çikolatayı ilave edin.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.
Son olarak doğranmış kuru kayısıları ilave edip spatula ile karıştırın.
Yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin (kürdan testi yapın). Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
SERVİS ÖNERİSİ
Üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sos gezdirebilirsiniz.
Ilık servis edildiğinde çikolata aroması daha yoğun hissedilir.