  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Çay saatlerinin yeni yıldızı: Kayısılı çikolata şöleni

Çay saatlerinin yeni yıldızı: Kayısılı çikolata şöleni

Yoğun çikolata aromasıyla damakta iz bırakan, kuru kayısının hafif ekşimsi dokunuşuyla lezzeti katlanan bu özel kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Portekiz mutfağından ilham alan “Bolo de Chocolate com Damasco”, hem pratik hazırlanışı hem de yumuşacık kıvamıyla tatlı severlerin yeni favorisi oluyor. İşte fırından çıktığı anda tükenen, bir dilimin asla yetmediği o tarif…

Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:20
ABONE OL
ÇAY SAATLERİNİN YENİ YILDIZI: KAYISILI ÇİKOLATA ŞÖLENİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı (eritilmiş)

100 ml sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

120 gr bitter çikolata (eritilmiş)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı küçük doğranmış kuru kayısı

YAPILIŞI

Yumurtalar ile şekeri mikserle 3–4 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Eritilmiş çikolatayı ilave edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Son olarak doğranmış kuru kayısıları ilave edip spatula ile karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin (kürdan testi yapın). Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

SERVİS ÖNERİSİ

Üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sos gezdirebilirsiniz.

Ilık servis edildiğinde çikolata aroması daha yoğun hissedilir.