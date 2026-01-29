Çayın yanına da kahvaltıya da hazır! Enfes lezzetiyle mest eden börek tarifi





LEZİZ KREP



MALZEMELER

KREP İÇİN:

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet yumurta

İÇ HARCI İÇİN:

Peynir

Maydanoz

Kaşar peyniri

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk olarak kreplerimizi hazırlayalım. Öncelikle uygun bir karıştırma kabı içerisine un, süt, su ve tuzu ekleyerek, hiç topak kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Ardından yumurtaları ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Ocağa aldığımız tavayı çok az sıvı yağ ya da tereyağı ile yağlayarak, kızdıralım. Hazırladığımız hamurdan 1 kepçe kadar tavamıza dökerek, hamurumuzu tavanın tamamına yayalım. Krep hamurumuzun alt tarafı kızarmaya başladığında spatula yardımı ile ters çevirelim ve diğer tarafını da güzelce pişirelim. Her iki tarafı da güzelce kızaran krebimizi tabağa alalım ve hamurumuz bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. İç harcı için; ince ince kıydığımız maydanozları peynirle karıştıralım. Tuz oranını, kullandığınız peynirin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız kreplerin ortasına önce 1 dilim kaşar peyniri ve 1 kaşık peynirli maydanozlu iç harçtan koyarak katlayalım. Diğer kreplerimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Tavamızı hafifçe yağlayalım ve kızdıralım. Ardından katladığımız böreklerimizi tavamıza alalım ve iki tarafını da kızartalım.