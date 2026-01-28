Çocuğunuza kahvaltıyı sevdiren tarifler! Tadına doyamayacak...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli, bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...
MUZLU TOPLAR
MALZEMELER
2 paket kakaolu bisküvi
2 adet muz
1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
SÜSLEMEK İÇİN:
Bitter çikolata
Hindistan cevizi
YAPILIŞI:
Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip, karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp, elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya yada Hindistan cevizine buluyoruz.. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz.
SMOOTHİE
MALZEMELER
2 adet muz
1 yemek kaşığı bal
1.5 bardak soğuk süt
1 çay bardağı yoğurt
Biraz tarçın
YAPILIŞI:
Muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçını, blenderda karıştırıyoruz. Tüm malzemeler püre haline geldiğinde blenderı kapatıyoruz. İçeceğinizin kıvamını yoğurt ya da süt ekleyerek, kendinize göre ayarlayabilirsiniz.