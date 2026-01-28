Çocuğunuza kahvaltıyı sevdiren tarifler! Tadına doyamayacak...

Çocuğunuza ne yaptıysanız da bir türlü kahvaltıyı sevdiremediyseniz, bu enfes kahvaltılık lezzetlere bir şans verin. Özellikle lif deposu ve tatlı tada sahip olan muz baz alınarak hazırlanan bu lezzetler, kahvaltı sevmeyen çocuklara bile tek lokmada kahvaltıyı sevdiriyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli, bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...





MUZLU TOPLAR



MALZEMELER

2 paket kakaolu bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip, karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp, elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya yada Hindistan cevizine buluyoruz.. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz.