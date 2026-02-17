Damağınızda bir festival havası! İşte lezzetiyle mest edecek en popüler Hint yemekleri tarifi!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hint rüzgarları esiyor. Hint mutfağı, tıpkı Türk mutfağı gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Genel olarak baharatlar ve köri, Hint mutfağının başrol oyuncularıdır ve bu mutfakta Türk damak zevkine hitap edecek türden yemekleri bulmak mümkündür. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BEZELYELİ BÖREK
MALZEMELER
90 gr. bezelye
Çeyrek karnabahar
16 gr. kişniş tohumu
4 adet yufka
3 diş sarımsak
2.5 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı zencefil
2 çay kaşığı limon
2 adet patates
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 adet soğan
Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu
Tuz
YAPILIŞI: Karnabaharı ve bezelyeyi kaynar suda beş dakika bekletiyoruz. Diğer bütün malzemeyi minik minik doğruyoruz, hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Karnabahar ve bezelyeleri de ekliyoruz. Yufkaları şeritler halinde keserek muska şeklinde sarıp kızartıyoruz.
LOKMA
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı süt tozu
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı su
1 paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı toz şeker
ŞERBET İÇİN:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Yarım limon
KIZARTMAK İÇİN:
Bol sıvı yağ
YAPILIŞI: Şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatıyoruz, içine yarım limon sıkıp ocaktan alıyoruz. Hamuru için; unu, süt tozunu ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba koyuyoruz. Başka bir kabın içerisinde ise yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra unlu karışıma ekleyerek birbirine yediriyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Derince bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz ve iyice ısınınca ocağı kısıyoruz. Yuvarlak hamurlarımızı yağın içine atıp çevirerek kızartıyoruz, ardından direkt soğuk şerbetin içine atarak şerbetini çekmesini bekliyoruz.
BAHARATLI PİLAV
MALZEMELER
500 gr. Basmati pirinç
30 gr. tereyeğı
15 gr. zeytin yağı
1 adet çubuk tarçın
3 diş sarımsak
650 gr. su
5-10 gr. karanfil
15 gr. zerdeçal
15 gr. köri
15 gr. kuş üzümü
15 gr. fıstık
10 gr. tuz
YAPILIŞI: Tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyuyoruz. Sarımsakları kavuruyoruz. Tane karabiber, tarçın ve pirinçleri ilave ediyoruz. Pirinçler biraz kavrulunca zerdeçal ve köriyi ekliyoruz. Üzerine ılık suyu koyup kısık ateşte pirinçleri suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Demlenen pilavın içinden kabuk tarçını alıyoruz. Kuş üzümü ve fıstık ilave edip karıştırıyoruz.