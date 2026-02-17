Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Damağınızda bir festival havası! İşte lezzetiyle mest edecek en popüler Hint yemekleri tarifi!

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Hindistan, aslında içeriğinde birçok mutfağı barındırır. Köri başta olmak üzere zerdeçal, zencefil, kişniş ve kimyon gibi çeşitli baharatlar Hint mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Dünya mutfaklarını keşfetmek ve yeni tatlar denemek isteyenler için Hint mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirdik. İşte lezzetiyle mest edecek o tatlar...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:54

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hint rüzgarları esiyor. Hint mutfağı, tıpkı Türk mutfağı gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Genel olarak baharatlar ve köri, Hint mutfağının başrol oyuncularıdır ve bu mutfakta Türk damak zevkine hitap edecek türden yemekleri bulmak mümkündür. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BEZELYELİ BÖREK MALZEMELER

90 gr. bezelye

Çeyrek karnabahar

16 gr. kişniş tohumu

4 adet yufka

3 diş sarımsak

2.5 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı limon

2 adet patates

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

Tuz

YAPILIŞI: Karnabaharı ve bezelyeyi kaynar suda beş dakika bekletiyoruz. Diğer bütün malzemeyi minik minik doğruyoruz, hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Karnabahar ve bezelyeleri de ekliyoruz. Yufkaları şeritler halinde keserek muska şeklinde sarıp kızartıyoruz.