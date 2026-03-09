Dışı çıtır içi yumuşacık: Evde kolay tulumba tatlısı tarifi

MALZEMELER

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4–5 damla limon suyu

Hamuru için:

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 çay kaşığı nişasta (isteğe bağlı)

1 çimdik tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Bir tencerede su ve tereyağını kaynatın.

Kaynadıktan sonra unu ekleyip hızlıca karıştırın.

Hamur toparlanıp tencereye yapışmamaya başlayınca ocaktan alın.

Hamur biraz ılındıktan sonra yumurtaları tek tek ekleyip karıştırın.

İrmik, nişasta ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Hamuru tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına alın.

Soğuk yağa hamuru sıkın ve makasla keserek bırakın.

Orta ateşte altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran tulumbaları hemen soğuk şerbete atın.

2–3 dakika bekletip servis tabağına alın.

PÜF NOKTASI:

Tulumbaların çıtır olması için hamuru soğuk yağa sıkıp birlikte ısıtmak önemli.